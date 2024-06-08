В противном случае Вашингтон введёт санкции.

Недавно грузинский парламент преодолел вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, наложенное на закон об иностранных агентах, который в стране не могли принять несколько лет из-за массовых протестов и политического давления. Однако сейчас, правящая партия «Грузинская мечта» всё же приняла закон, обозлив Соединённые Штаты Америки, поскольку теперь финансируемые ими организации, с большой вероятностью, получат статус иностранного агента.

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Официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер заявил, что Тбилиси ещё имеет шанс «вернуть всё вспять», отменив принятый закон и тем самым избежав последствий. Он добавил, что закон об иностранных агентах сдвигает страну с пути, который она выбрала.

Американский чиновник также подчеркнул, что Вашингтон не диктует Грузии, какие им законы принимать. Тем не менее американские власти оставляют за собой право вводить санкции против тех лиц, которым сочли нужным ограничить въезд в штаты. Что касается причины такого «наказания» за законотворческую деятельность, Миллер объяснил, что в Вашингтоне обеспокоены тем, откуда поступила идея данного закона - из России.

Помимо этого, Мэттью Миллер рассказал о пересмотре Соединёнными Штатами Америки дальнейшего финансирования Грузии.