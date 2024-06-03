Об этом сообщил российский военкор Поддубный, слова которого подтвердили западные аналитики.

В конце мая Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон разрешил Вооружённым силам Украины использовать оружие американского производства по российским территориям в качестве контрмер. Однако это не касается дальнобойных ракет ATACMS, применять которые нельзя даже по приграничным территориям с Украиной.

Позже российский военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Вооружённые силы Украины уже два дня наносят удары по российским территориям с реактивным систем залпового огня M142 HIMARS. В качестве доказательств он приложил фотографии обломков боеприпасов.

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Издание The Telegraph подтвердило информацию, подчеркнув, что Киев не говорит о регулярном применении американских систем по российским территориям. Независимые аналитики проанализировали фотографии обломков боеприпасов и согласились с тем, что они были выпущены из M142 HIMARS.

Ранее в Германии допустили применение зенитно-ракетных комплексов Patriot над воздушным пространством России для отражения атак на Харьковскую область и противодействии носителям фугасных авиационных бомб.