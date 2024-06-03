Об этом заявил начальник ситуационного центра по Украине Кристиан Фройдинг.





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Начальник ситуационного центра по Украине генерал Бундасвера Кристиан Фройдинг заявил, что после выданного Берлином разрешения на применение немецкое оружие по российским территориям Вооружённые силы Украины могут использовать переданные Германией зенитно-ракетные комплексы Patriot над Россией для защиты Харьковской области. Помимо этого украинские военные смогут применять по российским территориям самоходные артиллерийские установки PzH 2000 и реактивные системы залпового огня Mars II.

Немецкий генерал считает, что в таких условиях украинская армия может использовать Patriot, поскольку они подходят для противодействия российским истребителям, запускающим фугасные авиационные бомбы в Харьковской области.

При этом Кристиан Фройдинг подчеркнул, что использовать немецкое вооружение можно только в рамках норм международного права. Вся ответственность за тактическое использование систем лежит на Киеве, а в Берлине надеются, что украинские военные будут обращаться с оружием с большим тактическим успехом и мастерством.

Что касается уже используемого на российских территориях немецкого оружия, то тут офицер Бундесвера привести примеров не может, как и украинский посол в Берлине Алексей Макеев.