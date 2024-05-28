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Nacvark
Жозеп Боррель: Одна страна заблокировала выделение €5 млрд на военную помощь Киеву
Для этого необходимо единогласное решение на уровне Совета Европейского союза.


Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел экономического блока не смогли утвердить окончательное решение по поводу направления прибыли от замороженных российских активов на оказание военной помощи Украине.

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По словам главы европейской дипломатии, для использования прибыли от замороженных активов России необходимо одобрить решение по созданию специального фонда оказания военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Для этого необходимо единогласное решение на уровне Совета Европейского союза, но, как отмечает чиновник, одна страна блокирует это решение. По аналогичной причине были заблокированы уже семь документов, из-за чего невозможно выделить пять миллиардов евро на оказание военной помощи Киеву. О том, какая именно страна блокирует принятие подобных решений чиновник умолчал, но можно предположить, что речь о Венгрии.

Жозеп Боррель подчёркивает, что оружие Украине нужно уже сейчас, а не через год, поэтому в Европейском союзе опаздывают с принятием решения.

Ранее издание Politico писало, что в НАТО не понимают, откуда Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг хочет взять 100 миллиардов долларов для финансирования своей пятилетней инициативы по поддержке Киева.

#украина #евросоюз #боррель
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