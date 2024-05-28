Генеральный секретарь альянса в апреле предложил из взносов союзников создать фонд, откуда будут финансироваться закупки оружия для Украины в течение следующих пяти лет.

В апреле Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с идеей формирования фонда по оказанию поддержки Украине, в основу которого заложат 100 миллиардов долларов на следующие пять лет. Предполагалось, что такая сумма позволит продолжить оказание поддержки Киеву в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что страны-участники североатлантического альянса недоумевают, каким образом Столтенберг решил найти такую сумму для оплаты поставок вооружения Вооружённым силам Украины. Даже некоторые восточноевропейские партнёры Украины, склонные поддерживать страну во всём, сдержанно относятся к инициативе главы военного блока и задаются вопроса, каким образом он планирует найти такую крупную сумму денег.

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По данным издания, в НАТО считают план «немного запутанным», но ожидают, что Йенс Столтенберг сможет внести больше ясности по этому поводу во время встречи в Праге 30 - 31 мая на уровне министров иностранных дел стран-участников североатлантического альянса.

Один из источников Politico, являющийся сторонником дальнейшей поддержки Киева, считает, что в конечном итоге сумма может быть пересмотрена, поскольку цель в 100 миллиардов долларов является чрезмерной. В любом случае союзникам придётся найти способы профинансировать созданный фонд за свои средства.