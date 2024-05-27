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Nacvark
Reuters: Польша и Россия договорились о поставках казахстанской нефти в Германию
Польский государственный оператор задолжал российской «Транснефть», опасаясь проводить новые оплаты из-за угрозы санкций.


Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что польский государственный оператор трубопроводов PERN смог согласовать с российской компанией «Транснефть» решение, позволяющей продолжить поставки казахстанской нефти в Германию через трубопроводную систему России. Транзит мог сорваться в июне из-за неуплаты за услуги российской компании.

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Ещё в апреле «Транснефть» предупредила Казахстан о возможной остановке транзита их нефти из-за тупиковой ситуации по оплате сертификационных работ на польском участке трубопровода «Дружба», который должен был до 5 июня пройти соответствующую сертификацию для проверки на соответствие российским стандартам.

Однако PERN не проводили оплату за сертификационные работы, опасаясь попасть под вторичные санкции, из-за чего весь транзит нефти из Казахстана мог свернуться. В конечном итоге стороны смогли договориться о том, чтобы немецкая нефтеперерабатывающая компания PCK Schwedt, получающая казахстанскую нефть, взяла на себя расходы по обслуживанию. В то же время сами работы выполнит словацкая компания, тем самым исключив возможность применения санкций в отношении польского оператора.

Стоит отметить, что Казахстан имеет существенную зависимость от России в вопросе экспорта, поскольку транзит казахстанской нефти осуществляется по российским трубопроводным системам. Так, например, та же Германия в 2024 году получит 1,2 миллионов тонн казахстанской нефти через российский трубопровод.

#россия #германия #польша #казахстанская нефть
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