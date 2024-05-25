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Nacvark
WP: Из Киева доложили США о неэффективности их выскоточных боеприпасов из-за российской РЭБ
Большая часть американских снарядов со спутниковым наведением, из-за помех сбивается с траектории полёта.

Издание The Washington Post пишет, ссылаясь на собственные источники, что многие поставленные Соединёнными Штатами Америки высокоточные боеприпасы со спутниковым наведением, в руках украинских военных оказались не очень эффективны из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

В частности, речь об американском артиллерийском снаряде Excalibur, запускаемом с гаубиц (M777 и другие), а также ракетах GMLRS M30/M31, запускаемых с реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. В то же время, отмечается сохранение эффективности использования авиационных бомб JDAM.

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На текущий момент, первый тип снаряда фактически выведен из эксплуатации украинской армии, поскольку после жалоб Киева на проблему, Вашингтон попросту перестал его поставлять, учитывая низкую эффективность и высокую частоту отказов.

Аналогична ситуация с ракетами для HIMARS, которые уже далеко не настолько эффективны, как раньше. Источник издания приводит в пример ситуацию, когда украинские военные наносят удар по понтонному мосту, но в итоге промахиваются мимо цели на 15 метров из-за помех. В таком случае дорогостоящий боеприпас попросту погружается на морское дно.

Собеседник The Washington Post признал, что в Пентагоне ожидали успешную работу российских средств радиоэлектронной борьбы, поэтому ситуация продолжается отслеживаться.

#россия #украина #сша
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