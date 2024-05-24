Соответствующий отчёт подготовило Федеральное управление гражданской авиации США.

Издание Daily Mail, ссылаясь на заявление Федерального управления гражданской авиации Соединённых Штатов Америки, пишет, что в 292 самолётах Boeing 777 нашли фатальный дефект, который может привести к детонации прямо в воздухе. Об этом стало известно ещё в марте, но до сих пор непонятно, отреагировала ли компания-производитель на требование по ликвидации дефекта.

Речь идёт о неисправном элементе системы безопасности, в частности некорректной установке оборудования для рассеивания статического электричества, из-за чего в крыле самолёта может образоваться высоковольтный заряд, который может поразить топливный бак, а это приведёт к возгоранию и взрыву на борту.

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Отмечается, что устранение дефекта на самом деле является не дорогостоящим и для его исправления в 292 самолётах необходимо лишь 698 тысяч долларов. Для такой крупной компании озвученная сумма фактически ничего не значит.

В Boeing настаивают на том, что сообщение американского ведомства на самом деле лишь обычная процедура реагирования и обнаруженная неполадка не представляет непосредственной угрозы, что подтверждает тридцатилетний опыт перевозок данной моделью самолёта, благодаря чему было перевезено более 3,9 миллионов пассажиров.