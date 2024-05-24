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Nacvark
Daily Mail: В 292 самолетах Boeing-777 есть дефект, опасный возгоранием во время полета
Соответствующий отчёт подготовило Федеральное управление гражданской авиации США.

Издание Daily Mail, ссылаясь на заявление Федерального управления гражданской авиации Соединённых Штатов Америки, пишет, что в 292 самолётах Boeing 777 нашли фатальный дефект, который может привести к детонации прямо в воздухе. Об этом стало известно ещё в марте, но до сих пор непонятно, отреагировала ли компания-производитель на требование по ликвидации дефекта.

Речь идёт о неисправном элементе системы безопасности, в частности некорректной установке оборудования для рассеивания статического электричества, из-за чего в крыле самолёта может образоваться высоковольтный заряд, который может поразить топливный бак, а это приведёт к возгоранию и взрыву на борту.

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Отмечается, что устранение дефекта на самом деле является не дорогостоящим и для его исправления в 292 самолётах необходимо лишь 698 тысяч долларов. Для такой крупной компании озвученная сумма фактически ничего не значит.

В Boeing настаивают на том, что сообщение американского ведомства на самом деле лишь обычная процедура реагирования и обнаруженная неполадка не представляет непосредственной угрозы, что подтверждает тридцатилетний опыт перевозок данной моделью самолёта, благодаря чему было перевезено более 3,9 миллионов пассажиров.

#boeing #boeing 777
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