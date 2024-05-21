Американские власти настаивают на том, чтобы Киев выбирал цели в пределах своих границ 1991 года.





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Недавно министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и отменить запрет на применение иностранного оружия только в рамках областей на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что в своё время Лондон разрешил Киеву наносить удары их ракетами Storm Shadow по Крымскому полуострову - аналогичное решение он призывает принять и другие страны.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания в формате «Рамштайн» заявил, что в Вашингтоне выступают против расширения географии применения своих вооружений, то есть не разрешат украинской армии наносить удары американским оружием по российским территориям. Он выразил надежду, что Киев продолжит выбирать цели в рамках зоны боевых действий.

Американский министр подчеркнул, что американское оружие продолжит поступать Вооружённым силам Украины стабильно. Ллойд Остин также вновь напомнил, что в Белом доме не планируют развёртывать американских военных инструкторов на украинских территориях для обучения Вооружённых сил Украины.