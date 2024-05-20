Он считает, что Берлин должен последовать их примеру и разрешить украинской армии наносить удары немецкими ракетами по Крыму.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью британскому изданию Sky News объяснил, почему Германия до сих пор не передала Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он подтведил, что немецкие власти попросту опасаются применения украинскими военными немецкого оружия по Крымскому полуострову, ведь это может повлечь за собой реакцию со стороны России.

Британский министр подчеркнул, что Великобритания в этом вопросе проявила лидерство и разрешила украинцам наносить удары по Крыму своим оружием, поскольку признаёт территориальные претензии Киева на полуостров. Он призвал Берлин принять аналогичное решение и предоставить украинской армии дальнобойные ракеты. Официально немецкие власти объяснили отказ передавать Taurus тем, что это требует контроля целей со стороны Бундесвера, а это, в свою очередь, размещения немецких офицеров на украинских территориях.

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В то же время Шэппс отказался отвечать на вопрос, поддерживает ли он удары британским оружием по военным объектам российских территориях.

Грант Шэппс утверждает, что российско-украинский конфликт является для Запада некой экзистенциальной битвой за демократию и миропорядок, поэтому необходимо продолжать оказывать помощь Киеву.