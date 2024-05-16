Конгресс сказал китайской компании ByteDance продать свой американский бизнес, иначе социальная сеть будет заблокирована в стране.

Около месяца назад Конгресс принял законопроект, требующий от китайской компании ByteDance продать свой бизнес в Соединённых Штатах Америки американской компании. В противном случае социальная сеть будет заблокирована на территории страны, поскольку американские власти опасаются, что она передаёт личные данные пользователей китайским спец. службам.

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Американский бизнесмен Фрэнк Маккорт заявил о своих намерениях приобрести американское подразделение TikTok, чтобы получить возможность «основать альтернативу существующей технологической модели, которая колонизировала Интернет»

По словам миллиардера, он ведёт сотрудничество с финансовой компанией Guggenheim Securities, юридической фирмой Kirkland & Ellis, а его план поддерживает Тим Бернерс-Ли, известный как создатель протокола «www.»

Известно, что помимо Фрэнка Маккорта приобрести TikTok желает бывший министр финансов Соединённых Штатов Америки Стивен Мнучин, сообщивший о привлечении к своему плану группы инвесторов. Издание The Wall Street Journal оценивает сделку по продаже американского подразделения TikTok как минимум в 100 миллиардов долларов, поскольку прибыль социальной сети в штатах за 2023 год составила 20 миллиардов долларов.

Несмотря на амбициозные планы американских бизнесменов, непонятно, согласится ли ByteDance продать свой американский бизнес, чтобы избежать блокировки в Соединённых Штатах Америки.