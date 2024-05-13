Вчера вечером стало известно, что на пост министра обороны России был выдвинут российский экономист Андрей Белоусов, который заменит на этой должности Сергея Шойгу, руководившего российским оборонным ведомством с 2012 года. Нюанс в том, что кандидат на должность не имеет опыта в управлении армией и даже не проходил военную службу, имея отсрочку по учёбе (вплоть до аспирантуры, откуда позже стал научным деятелем в советских институтах).
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил такое решение, подчеркнув, что в настоящее время на поле боя побеждает тот, кто открыт внедрению инноваций. По этой причине Владимир Путин решил назначить на пост министра обороны гражданского человека, возглавлявшего министерство экономического развития и являвшегося помощником президента по экономическим вопросам.
По словам российского чиновника, министерство обороны не исключение и должно быть открыто для инноваций и внедрения передовых идей для создания условий по экономической конкурентоспособности. При этом назначение Белоусова не сменит систему координат в оборонной политике, поскольку военные решения остаются прерогативой Генерального штаба.
Стоит отметить, что по стандартам НАТО министр обороны обычно является гражданским лицом, поскольку должность по большей степени ответственная за материально-техническое оснащение, когда Генеральный штаб занимается военными вопросами.