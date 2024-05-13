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Nacvark
В Кремле объяснили решение назначить на пост министра обороны человека без военного опыта
Известно, что на пост главы российского оборонного ведомства рассматривают экономиста Андрея Белоусова, который заменит Сергея Шойгу.


Вчера вечером стало известно, что на пост министра обороны России был выдвинут российский экономист Андрей Белоусов, который заменит на этой должности Сергея Шойгу, руководившего российским оборонным ведомством с 2012 года. Нюанс в том, что кандидат на должность не имеет опыта в управлении армией и даже не проходил военную службу, имея отсрочку по учёбе (вплоть до аспирантуры, откуда позже стал научным деятелем в советских институтах).

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил такое решение, подчеркнув, что в настоящее время на поле боя побеждает тот, кто открыт внедрению инноваций. По этой причине Владимир Путин решил назначить на пост министра обороны гражданского человека, возглавлявшего министерство экономического развития и являвшегося помощником президента по экономическим вопросам.

По словам российского чиновника, министерство обороны не исключение и должно быть открыто для инноваций и внедрения передовых идей для создания условий по экономической конкурентоспособности. При этом назначение Белоусова не сменит систему координат в оборонной политике, поскольку военные решения остаются прерогативой Генерального штаба.

Стоит отметить, что по стандартам НАТО министр обороны обычно является гражданским лицом, поскольку должность по большей степени ответственная за материально-техническое оснащение, когда Генеральный штаб занимается военными вопросами.

#россия #шойгу #белоусов
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