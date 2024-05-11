Продаёт его британское консалтинговое агентство Knight Frank LLP.

Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой рассказывается о продаже участка на архипелаге Шпицберген в Арктике площадью более 6 тысяч гектаров за 300 миллионов евро. Об этом рассказывают адвокаты британской консалтинговой компании Knight Frank LLP, продающей участок земли.

Один из адвокатов Пера Киллингстад утверждает, что данный участок является последней возможностью занять стратегически выгодный плацдарм в высоких широтах Арктики.

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Землю на архипелаге продают после того, как Арктика пережила тёплое лето 2023 года, в результате чего в регионе Шпицбергена растаяло много морского льда. По всей видимости, продаётся участок из-за опасений, что такая тенденция повторится и в следующих годах. Можно предположить, что соответствующий материал на сайте Bloomberg был выпущен как раз таки, чтобы заинтересовать новых покупателей.

Можно отметить и то, что архипелаг Шпицберген является населённым и имеет курортные объекты. При этом регион является частью Норвегии, но помимо неё хозяйственную деятельность там может осуществлять Россия, имеющая несколько населённых пунктов, крупнейший из них - Баренцбург.