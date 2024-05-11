Чиновник утверждает, что формула Зеленского - единственный вариант, но его не примет Москва.





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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Euronews заявил, что предложенный Китаем мирный план представляет собой лишь набор соображений и мыслей, но никак не готовый фундамент для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

По словам главы европейской дипломатии, основным вариантом по-прежнему остаётся украинская формула мира, предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским. В то же время он признаёт, что Москва не примет выдвинутый украинским руководством план.

Боррель подчеркнул важность Китая, как страны, которая может оказать влияние и убедить Россию пойти на мирное урегулирование конфликта даже на украинских условиях. Он отметил, что ещё с начала боевых действий говорил о важности Пекина в приближении мира благодаря его влиянии на Москву.

При этом Жозеп Боррель не признаёт, что Китай действительно оказывает помощь России, на чём настаивают в Соединённых Штатах Америки. По его мнению, Китай в первую очередь постоянный член Совета безопасности Организации объединённых наций и страна с большим влиянием, не поставлявшая российской армии оружие.