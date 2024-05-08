Если российские телеканалы не будут уважать армянские интересы в своих эфирах, то их вещание в стране могут прекратить.





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После того, как Азербайджан аннексировал территорию Нагорно-Карабахской Республики, премьер-министр Армении Никол Пашинян возмутился, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности Россия, не защищает армянские интересы на Кавказе. В связи с этим армянское правительство пересмотрело своих стратегических партнёров, взяв ориентир на Запад. По этой причине Ереван сокращает российское военное присутствие у себя в стране, начиная отзывать союзных военных.

В этот раз Пашинян предупредил о возможной блокировке российских телеканалов на армянских территориях. Он подчеркнул, что речь касается телеканалов, которые неуважительно относятся к внутренней жизни Армении

Глава армянского правительства обратился к российским телеканалам с просьбой уважительно относятся к Армении и её интересам в соответствии с подписанными договорами и установленными дружественными отношениями между Москвой и Ереваном. Предупреждение о возможной блокировке российских каналов прозвучало в следующем контексте: мы готовы просить, потом требовать, но если после седьмого раз наше требование будет проигнорировано, то их вещание будет прекращено.

Ранее в Армении были заблокированы телепрограммы Вечер с «Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» за регулярные нарушения.

