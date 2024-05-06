Ситуация вызвала недоумение в израильском правительстве, её причины неизвестны.

Портал Axios, ссылаясь на двух израильских чиновников, пишет, что Соединённые Штаты Америки приостановили поставки Израилю боеприпасов и оружия американского производства. Это первый случай с октября 2023 года, когда американские власти начали помогать Тель-Авиву в их противостоянии с ХАМАС в секторе Газа.

Источники портала отмечают, что ситуация вызвала недоумение и обеспокоенность в израильском правительстве, а причины такого решения неизвестны. В Белом доме не комментировали ситуацию.

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Всё это на фоне нарастающих разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом. Спустя полгода оказания поддержки Израилю, американские власти осознают, что израильтяне относятся к выбору военных целей в анклаве без особой заботы о мирных жителях, а израильская армия готова пойти на ещё одно наступление на Рафах вопреки призывам к миру.

Последние несколько дней появляется информация о срыве переговоров между Израилем и ХАМАС, а директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Берн был направлен в Катар, который является посредником в их переговорном процессе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно подчёркивал готовность его страны бороться с ХАМАС даже если он останется без помощи союзников, а планы по наступлению на Рафах он отменять не собирается даже по требованию Вашингтона.