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Nacvark
Welt: Санкции Запада против гражданской авиации России не сработали
Количество перелётов в 2023 году выше, чем в 2022 году. Хотя если сравнить с показателями 2021 года, определённое падение их количества всё же есть.

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Немецкое издание Welt пишет, что антироссийские санкции против российской гражданской авиации, введённые Европейским союзом после 24 февраля 2022 года, стали одной из первых мер Запада по противодействию России, но оказались провальными. Отмечается, таким образом Запад надеялся ослабить страну отсутствием доступа к авиационным технологиям.

В материале издания приводятся данные из статистики перелётов в России, по которой в 2023 году число полётов составило более 1,2 миллиона (1 280 807), что на 18 тысяч больше, чем в прошлом году. Однако если сравнивать цифры за 2021 год, то есть когда санкции ещё не были введены, то тут фиксируется падение количества полётов. Таким образом можно сделать вывод, что введённые санкции оказались не настолько критичны и по сути не ухудшают с каждым годом авиасообщение России.

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Немецкий чиновник, представляющий Социал-демократическую партию Германии, Михаэль Рот заявил, что санкции всё же действуют, но может не так быстро, как задумывалось. Он также указывает на то, что Россия постоянно находится в поисках новых рынков, чтобы ослабить влияние санкций.

#россия
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