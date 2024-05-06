Мирное урегулирование российско-украинского конфликта

Попытки мирного урегулирования берут начало в конце февраля 2022 года, когда обе стороны конфликта встретились сначала в Белоруссии, а позже - в Стамбуле, где прошло несколько раундов переговоров. Однако несмотря на достигнутые определённые договорённости, в один момент переговоры сорвались и на украинских территориях вновь начались активные боевые действия. До конца непонятно, что именно стало причиной срыва Стамбульских переговоров, но можно предположить, что Запад дал Украине надежду на возвращение всех территорий на поле боя обещаниями поставлять своё оружие. Раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле (2022 год)Российские официальные лица уже называли условия, предложенные Москвой на переговорах в Турции. Это признание Луганской, Донецкой областей, Крыма за Россией, а также внеблоковый статус Украины. Впрочем, сейчас такой способ завершить конфликт неактуален, поскольку с тех пор ситуация в зоне боевых действий значительно изменилась не в пользу украинской армии.

Позже украинский президент Владимир Зеленский сообщил о разработке собственной «формулы мира», которая состоит из десяти пунктов. Чтобы не перечислять их полностью, можно сделать акцент на основном и самом сложным в реализации пункте - вывод российских войск с украинских территорий на момент 1991 года. Для реализации собственной дипломатической инициативы Киев, в частности руководитель Офиса президента Украины и политический советник президента Андрей Ермак, проводил саммиты миры, где консультировался с международными представителями касаемо возможности завершить конфликт благодаря украинской формуле мира. Один из таких саммитов мира после всех консультаций провели в в Джидде (Саудовская Аравия), Давосе (Швейцария) и на Мальте. Саммит мира в Джидде (август 2023 года)Украинское руководство акцентирует внимание на том, что каждая встреча сопровождалась большим количеством участников, поэтому есть прирост показателя заинтересованности среди международного сообщества в таких встречах.

Глобальный саммит мира в Швейцарии

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В связи с вышеописанным, в Швейцарии с 15 по 16 июня пройдёт Глобальный саммит мира, куда украинские дипломаты приглашают все страны, кроме Белоруссии и России. Примечательно, что в Берне правительство само недопонимает, как Киев хочет достигнуть мира без России. В то же время украинское руководство объясняет, что планирует пригласить Москву на переговоры лишь после того, как все остальные страны утвердят украинскую формулу мира в Швейцарии.

В Киеве рассчитывают, что на встречу в Швейцарии прибудет китайский лидер Си Цзиньпин, поскольку представитель Китая Ли Хуэй уже принимал участие в саммите мира в Джидде. Однако после этого никто из китайских делегатов не приезжали на организованные Киевом саммиты. Более того, Цзиньпин вряд ли воспримет положительно украинскую формулу мира, поскольку он выступает за прекращение боевых действий с заморозкой текущего положения линии боевого соприкосновения и остановкой поставок украинской армии западного оружия.

По задумке Киева, на Глобальном саммите мира в Швейцарии делегаты из разных стран должны найти соглашение по десяти пунктам украинской формулы мира, в результате чего будет сформирован единый документ, подписанный всеми участниками и позже направленный Москве с приглашением к столу переговоров. Нюанс в том, что в таком ключе Россия воспримет мирный план как ультиматум и вряд ли согласиться его обсуждать. Украинские власти утверждают, что в таком случае настанет очередь международного сообщества, подписавшего документ, но тут же возникает вопрос - как мир собирается влиять на Москву?

Позиция Украины и России по «формуле Зеленского»

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Украинская позиция по формуле мира среди властей очевидная и даже чересчур: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называет план Зеленского «драгоценным камнем в короне дипломатии», а сам украинский президент считает его «единственным дипломатическим путём достижения мира» и «универсальной основой для прекращения других вооружённых конфликтов на планете»

Такой навязанный оптимизм среди украинского военно-политического руководства повлиял на некоторую часть украинских граждан, о чём говорит социальный опрос Украинского центра политических и экономических исследований имени Александра Разумкова, по которому почти 80% украинцев поддержали инициативу международной конференции и 58% из них выступили против приглашения России на диалог.

Что касается Москвы, то позиция также очевидная и абсолютно противоположная украинской: российские официальные лица не верят в достижение мира или даже его обсуждение без приглашения на встречу представителей Москвы. В частности об этом говорил российский посол в Берне Сергей Гармонин, подчеркнув, что не имеет смысла говорить с Россией на языке ультиматумов.

«Формула Зеленского» - реальный план или пустой звук

Исходя из вышеописанного возникает ключевой вопрос, имеет ли хотя бы какой-то смысл проведение Глобального саммита мира в Швейцарии по российско-украинскому конфликту, если обе стороны по-прежнему остаются при своих позициях и не ищут компромисса. Сказанные в сентябре заместителем руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы слова про главную цель конференции установить «монополию украинского плана» и «отсутствие каких-либо альтернатив после этого саммита» частично отвечают на него.

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Можно предположить, что целью Глобального саммита мира и не является поиск мира. Вернее, украинское руководство готово заключить мир с Россией на своих условия, но, осознавая, что этого не произойдёт, Киев пытается лишь заручиться всеобъемлющей поддержкой своего плана на случай, если появится возможность воплотить его в жизнь. При этом говорить о прекращении боевых действий для достижения скорого мира не приходится.

Точно также говорить о мирном урегулировании без военной силы не приходится. Украинские власти продолжат пытаться выстоять перед Россией в этом году, чтобы в следующем найти силы для новых наступательных операций. И в случае, если ситуация на поле боя обернётся в пользу Украины, то тогда уже Киев вспомнит международному сообществу о своём плане, который они самолично подписали и обещали оказывать содействие в достижении мира.

Недопонимания Европы по поводу того, как можно говорить о мире без участия всех сторон конфликта лишь подтверждают отсутствие смысла в Глобальном саммите мире, как способе быстрого дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта.

В текущей форме Глобальный саммит мира скорее звучит как попытка исключить Россию из всех переговоров, сделать формулу Зеленского единственным возможным способом завершить боевые действия (по крайней мере, так должно думать международное сообщество) и подготовить фундамент для реальных переговоров, если ситуация на поле боя будет приемлема для Киева.