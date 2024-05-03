Китайские власти уверены, что озабоченность американцев космосом стала основанием для расширения собственной военной мощи в космосе.





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В Соединённых Штатах Америки неоднократно обвиняли Россию и Китай в попытках милитаризовать космическое пространство, спровоцировав новые угрозы безопасности. Тем не менее обе страны отвергают обвинения, утверждая, что они выступают против гонки вооружения в космосе.

В этот раз министерство иностранных дел Китая, комментируя слова представителя американского оборонного ведомства касаемо китайского и российского противоспутникового оружия, заявило, что Соединённые Штаты Америки сами представляют собой мощную угрозу, стремящуюся милитаризовать космос и превратить его в театр боевых действий, тем самым создав угрозу космической безопасности.

Пекин уверен, что Вашингтон специально обвиняет Китай в угрозе космической безопасности, чтобы оправдать расширение собственной военной мощности в космосе. Китайское внешнеполитическое ведомство также призывает страну прекратить наращивание вооружений и подготовку к космической войне.

Китайские дипломаты настаивают на том, что их страна поддерживает идею мирного использования космоса с заключением документа о контроле над вооружениями в космическом пространстве.