Однако об этом должен попросить лично Киев.





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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist, комментируя своё прошлое заявление о готовности ввести французские войска на украинские территории, вновь подчеркнул, что не исключает каких-либо сценариев. Он добавил, что стратегическая цель Парижа заключается в том, чтобы не дать Украине проиграть в конфликте с Россией.

По словам французского президента, сейчас Украина представляет важную роль в безопасности Европы и без неё возникнут дополнительные риски для Молдовы, Румынии, Польши и Литвы, которые не имеют общей границы с Россией.

Макрон напомнил, что Париж неоднократно проводил военные интервенции и размещал свои войска на территории других государств по их просьбе. Поэтому, если россияне прорвут украинскую линию обороны и от Киева поступит просьба ввести войска, то этот будет всерьёз рассматриваться. Французский лидер подчеркнул, что на текущий момент соответствующего запроса от украинских властей не поступало.

Ранее Эммануэль Макрон говорил, что не возьмёт на себя инициативу по введению западных войск на территорию Украины.