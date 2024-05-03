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Nacvark
Reuters: МИД Великобритании отказался от своих слов, где допускал удары британским оружием по России
Изначально издание писало, что британский министр Дэвид Кэмерон не против того, чтобы Киев сам решал, по каким целям наносить удары британским оружием.

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Недавно издание Reuters опубликовало материал, где цитировалось интервью с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, который пообещал от лица британского правительства выделять Украине 3,7 миллиарда долларов ежегодно столько времени, сколько потребуется. Он также подчеркнул, что Киев сам вправе распоряжаться переданными украинской армии вооружениями.

Однако позже издание удалило эту информацию, отметив, что материал находится на доработке. В изначальной версии сообщения говорилось, что Кэмерон не исключает использование британского оружия для ударов по объектам на территории России, оставляя это право за украинскими властями.

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Стоит отметить, что сейчас страны Запада, в частности Соединённые Штаты Америки, передают Украине оружие на условии его неприменения по целям на российских территориях. Легитимными целями западные страны видят только зону боевых действий и Крымский полуостров.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что некоторые страны Запада дали Украине «зелёный свет» на использование их оружия для ударов по целям на российских территориях. Она акцентировала внимание на том, что публично данный вопрос не освещался.

#россия #украина #великобритания
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