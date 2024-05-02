Латвийский министр утверждает, что определённые западные страны, поставляющие оружие украинской армии, не накладывают ограничение на его применения по объектам на российских территориях.

Известно, что Соединённые Штаты Америки, являющиеся лидером по оказанной военной помощи Украине, запретили Киеву применять их оружие для ударов по объектам на российских территориях, ограничив применение лишь зоной боевых действий. Однако министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что вскоре ситуация может измениться и этому есть некое подтверждение.

По словам латвийского министра, некоторые западные страны, поставляющие украинской армии своё оружие, не накладывали никаких ограничений на его использование по российским территориям. Она подчеркнула, что всё это происходит непублично и до определённого времени лучше даже не озвучивать это.

реклама

«Потому что здесь есть выбор: или говорить о чём-то громко, или просто делать то, что надо», - добавила она.

При этом Байба Браже не называла конкретные виды вооружения, которыми украинские военные могут поражать объекты на российских территориях. Известно, что на удары дальнобойными ракетами Storm Shadow и ATACMS по территориям России установлен строгий запрет, когда поставленные Чехией RM-70 Vampire некоторое время назад наносили удары по Белгородской области.