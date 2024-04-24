У американцев гораздо больше систем, чем у немцев, но только Берлин готов поставлять их Киеву.

За последние месяцы украинские власти активизировали дипломатические усилия в надежде получить дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты воздушного пространства своей страны. В конце концов им удалось добиться обещаний со стороны союзников поставить больше систем, а Германия согласилась передать ещё одну батарею американского комплекса, хотя до этого они передали уже две.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Берлин оказывает давление на Соединённые Штаты Америки и других союзников, включая Францию и Италию, чтобы страны смогли передать украинским военным хотя бы какие-то средства противовоздушной обороны, а немцам не пришлось нести эту ношу самостоятельно.

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Немецкий канцлер Олаф Шольц рассчитывает, что союзники по НАТО передадут Украине ещё шесть батарей Patriot в дополнении к одной от Германии. В особенности это касается Соединённых Штатов Америки, в арсенале которых имеется порядка 480 пусковых систем данного комплекса, когда на немецких складах всего 30 установок, то есть передача даже одной батареи ударит по обороноспособности немецкого государства.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек уже намекал на то, что если бы Вашингтон поставил свои системы Patriot украинской армии, то это очень помогло бы, поскольку Украине приходится сталкиваться с большим количеством ракет и беспилотников в воздушном пространстве.

Bloomberg подчёркивают, что Берлин не первый раз оказывает давление на Вашингтон в вопросе оказания военной помощи Украине. Так, например, в 2023 году судьба поставок немецких танков Leopard 2 зависела от того, согласятся ли в Белом доме взять на себя инициативу в этом вопросе, поставив украинским военным американские танки M1 Abrams.