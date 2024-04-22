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Nacvark
Судебные расходы лишили Трампа существенной части средств на предвыборную кампанию
Это может отразиться на результатах выборов.

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Ещё недавно ряд иностранных изданий писал о том, что кандидат в американские президенты Дональд Трамп столкнулась с существенной нехваткой средств на предвыборную кампанию, в которую он пытается привлечь новых спонсоров. Как пишет издание Bloomberg, ситуация обострилась из-за судебных издержек, с которыми столкнулся американский политик.

Исходя из данных в финансовых отчётах предвыборной кампании Дональда Трампа, только в марте кандидат потратил 4,9 миллиона долларов на судебные издержки и всего у него осталось лишь 6,8 миллиона долларов.

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До этого американский политик покрывал судебные издержки за счёт политического комитета «Спасаем Америку», который собирал средства от доноров, и откуда уже было потрачено с начала года порядка 60 миллионов долларов. Национальный комитет Республиканский партии отказался покрывать судебные издержки Дональда Трампа.

Издание Politico указывает на то, что сумма расходов на решение юридических проблем Трампа из комитета «Спасаем Америку» составила почти столько, сколько затраты предвыборного комитета Трампа «Сделаем Америку снова великой» на работу с избирателями.

Таким образом кандидат в американские президенты столкнулся с казусной ситуацией, когда его юридические проблемы поглотили существенную часть предвыборной кампании. Всё это может сказаться на политических рейтинге Трампа, который стал всё реже появляться на публике из-за отсутствия средств на проведение новых мероприятий. В то же время его оппонент - Джо Байден не испытывает подобных проблем.

На текущий момент Дональд Трамп ведёт судебные разбирательства по четырём уголовным делам, заведённых на него с 2020 года.

#сша #трамп
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