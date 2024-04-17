Глава европейской дипломатии считает нужным думать в первую очередь о том, как не допустить разрешение Украины, а не планировать её восстановление.

В ходе недавних обстрелов украинской энергетической системы из эксплуатации были выведены ряд теплоэлектростанций. Украинское руководство утверждает, что главная причина, почему объекты были поражены российскими ракетами - нехватка американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасов к ним.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя ситуацию, заявил, что легче поставить Украине системы Patriot, чем восстанавливать разрушенную российской армией электростанцию. Он настаивает на том, что, говоря о восстановлении Украины, необходимо в первую очередь избежать её разрушения.

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Жозеп Боррель также ответил на вопрос журналиста касаемо того, может ли Франция сделать больше для Украины, чем Германия. Европейский чиновник признал, что любая страна может сделать больше, чем немецкое правительство, но в этом вопросе главное количество, поскольку уже через год может стать слишком поздно.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Украина не имеет шансов на победу без военной помощи от Соединённых Штатов Америки.