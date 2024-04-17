До этого высказывания украинского президента были менее категоричными.

Ещё недавно Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина вряд ли сможет выстоять без помощи Соединённых Штатов Америки. Однако сейчас украинский президент сделал новое заявление более категоричного характера: у Украины нет шансов победить без американской военной помощи.

По словам Зеленского, сейчас соотношение боеприпасов украинской и российской армии составляет 1 к 10 (в пользу России), помимо этого страна получает оружие из Ирана. Он добавил, что для защиты оставшихся территорий необходимо достичь соотношения как минимум 1 к 10, то есть говорить о каком-либо наступлении вовсе не приходится.

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Основная проблема по-прежнему сосредоточена в воздухе - соотношение самолётов сторон конфликта 1 к 30 (опять-таки в пользу России), при этом российская армия выпускает ракеты за 300 километров до линии боевого соприкосновения, а украинские военные не могут их сбить из-за отсутствия противоракет. В пример украинский президент приводит Трипольскую теплоэлектростанцию: «Первые семь ракет мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ноль ракет (имеются в виду средства противовоздушной обороны)»

Ранее стало известно, что Палата представителей будет рассматривать помощь Израилю и Украине отдельно. Владимир Зеленский такое решение не поддерживает.