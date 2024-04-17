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Ещё недавно Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина вряд ли сможет выстоять без помощи Соединённых Штатов Америки. Однако сейчас украинский президент сделал новое заявление более категоричного характера: у Украины нет шансов победить без американской военной помощи.
По словам Зеленского, сейчас соотношение боеприпасов украинской и российской армии составляет 1 к 10 (в пользу России), помимо этого страна получает оружие из Ирана. Он добавил, что для защиты оставшихся территорий необходимо достичь соотношения как минимум 1 к 10, то есть говорить о каком-либо наступлении вовсе не приходится.
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Основная проблема по-прежнему сосредоточена в воздухе - соотношение самолётов сторон конфликта 1 к 30 (опять-таки в пользу России), при этом российская армия выпускает ракеты за 300 километров до линии боевого соприкосновения, а украинские военные не могут их сбить из-за отсутствия противоракет. В пример украинский президент приводит Трипольскую теплоэлектростанцию: «Первые семь ракет мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ноль ракет (имеются в виду средства противовоздушной обороны)»
Ранее стало известно, что Палата представителей будет рассматривать помощь Израилю и Украине отдельно. Владимир Зеленский такое решение не поддерживает.