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Издание Politico, ссылаясь на заявление спикера Палаты представителей Соединённых Штатов Америки, пишет, что на следующей неделе нижняя палата рассмотрит законопроект о выделении денег на финансирование военной помощи Израилю. При этом непонятно, будет ли рассматриваться поддержка Киева.
В заявлении говорится, что в свете «неоправданной атаки Ирана на Израиль» Палата представителей отойдёт от графика законодательных заседаний, чтобы рассмотреть законопроекты, направленные на поддержку Израиля и привлечение к ответственности Ирана. В такой формулировке остаётся непонятно, будет ли помощь Киеву рассматриваться вместе с поддержкой Тель-Авива.
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При этом стоит отметить, что американский президент Джо Байден чётко дал понять ещё в прошлом году о своём отказе подписывать законопроекты, разделяющие оказание военной помощи Украине и Израилю. Администрация Байдена настаивает на принятом в Сенате законопроекте, предполагающем ассигнование средств сразу на четыре важных направления - военная помощь Украине и Израилю, гуманитарная помощь Палестина и финансирование операций в Индо-Тихоокеанском регионе.
Однако спикер нижней палаты Майк Джонсон известен как политик, лояльный к Израилю. В то же время вряд ли он будет предпринимать бессмысленные попытки согласовать помощь одному Тель-Авиву, осознавая неминуемый отказ Белого дома подписывать такой исход.