Вполне вероятно, что рассматривается будет финансирование обеих конфликтов, но Киев упомянут не был.

Издание Politico, ссылаясь на заявление спикера Палаты представителей Соединённых Штатов Америки, пишет, что на следующей неделе нижняя палата рассмотрит законопроект о выделении денег на финансирование военной помощи Израилю. При этом непонятно, будет ли рассматриваться поддержка Киева.

В заявлении говорится, что в свете «неоправданной атаки Ирана на Израиль» Палата представителей отойдёт от графика законодательных заседаний, чтобы рассмотреть законопроекты, направленные на поддержку Израиля и привлечение к ответственности Ирана. В такой формулировке остаётся непонятно, будет ли помощь Киеву рассматриваться вместе с поддержкой Тель-Авива.

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При этом стоит отметить, что американский президент Джо Байден чётко дал понять ещё в прошлом году о своём отказе подписывать законопроекты, разделяющие оказание военной помощи Украине и Израилю. Администрация Байдена настаивает на принятом в Сенате законопроекте, предполагающем ассигнование средств сразу на четыре важных направления - военная помощь Украине и Израилю, гуманитарная помощь Палестина и финансирование операций в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако спикер нижней палаты Майк Джонсон известен как политик, лояльный к Израилю. В то же время вряд ли он будет предпринимать бессмысленные попытки согласовать помощь одному Тель-Авиву, осознавая неминуемый отказ Белого дома подписывать такой исход.