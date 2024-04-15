США не намерены участвовать в последующих атаках по иранским территориям.

Недавно NBC News писали, что в Соединённых Штатах Америки обеспокоены принятием в Тель-Авиве резкого решения по Ирану, которое будет необдуманно и может привести к тяжким последствиям. Всё на это фоне заявления министерства обороны Соединённых Штатов Америки о нежелании принимать участие в дальнейших атаках по Ирану.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что американский президент Джо Байден отговорил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения ответного удара по Ирану за проведённый «удар возмездия»

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Байден предложил Нетаньяху принять стратегическую победу (имеется в виду успешное сбитие практически всех иранских воздушных целей во время беспрецедентного обстрела) и не повышать накал ситуации. The New York Times подчёркивает, что во время телефонного разговора между политиками эмоции накалились до предела, поскольку определённая часть израильского правительства уверена в необходимости ответного удара по Ирану.

Ранее израильское издание Ynet писало, что в военно-политическом руководстве Израиля рассматривают удар по ядерным объектам Ирана как один из наиболее вероятных сценариев.

Также читайте статью, в которой подведены итоги иранского «удара возмездия» по израильским территориям.