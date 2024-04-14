«Удар возмездия» - что произошло

В начале апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске (Сирия), где находились семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Все они погибли, в том числе бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель, генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими, являющиеся важным звеном иранского элитного военного подразделения.

Иранские власти обещали провести «удар возмездия», при этом ограничив своё вмешательство, чтобы не вносить вклад в эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Ожидалось, что иранская армия прибегнет к комбинированному массированному обстрелу с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, что, впрочем, и произошло.

реклама





Вчера ночью в Израиле прозвучала воздушная тревога, к израильским территориям через Иордан начали подлетать «шахеды», а через несколько часов были подготовлены массированные пуски баллистических ракет. Военно-политический кабинет провёл заседание в комплексе министерства обороны страны, а военные специалисты из Соединённых Штатов Америки, координировавшие реагирования израильской армии на иранский удар, покинули Тель-Авив. Работа системы противоракетной обороны «Железный купол»За ночь Ираном было выпущено боле двухсот воздушных целей, в их числе ракеты и беспилотники. Израильской системе противоракетной обороны «Железный купол» пришлось знатно поработать, а такое применение иранского оружия по территории иностранного государства стало самым массовым в истории Ирана за последние десятилетия, если не вовсе.

Последствия иранского массированного обстрела территорий Израиля

Той же ночью пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари отчитался о сбитии над Израилем практически всех воздушных целей, назвав цифру в «99%», хотя признал прилёты по военным объектам, которые, по его словам, получили незначительные повреждения.

Военно-космические силы КСИР утром отчитались об успешных ударах по определённым целям на «оккупированных Израилем территориях» при помощи ракет и беспилотников. О каких именно целях говорится - не уточняется.

реклама





При этом известны случаи поражения военных объектов в израильских городах Неватим и Рамон (находятся на более чем тысячи километров от границы с Ираном)

Незначительный успех ударов Ирана по израильским военным объектам демонстрирует следующая ситуация: аэродром в Неватиме был подвергнут обстрелу, но уже утром появились кадры, как израильский истребитель F-35 успешно вернулся на аэродром после отражения атаки. Возвращение израильского F-35 на аэродром в НеватимеГоворить о реальных проблемах для Израиля после такого массированного обстрела, как в случае с атаками России по энергосистеме Украины, не приходится. Израильская противовоздушная оборона действительно смогла сдержать большинство иранских ударов, хотя тут стоит учитывать тот факт, что к удару готовились, ведь он был очевиден.

Говорить о том, что Иран «упал в грязь лицом» тоже не приходится, поскольку основной задачей было продемонстрировать готовность иранских властей нанести ответ за обстрел их дипломатического объекта на территории Сирии. Если соотносить потери сторон, то ситуация складывается крайне спорной: израильская армия, нанеся точечный ракетный удар, смогла ликвидировать высокопоставленный состав офицеров КСИР, координирующих действия проиранских военизированных группировок «Хезболла» и «Ансар Аллах», когда Иран своим затратным обстрелом добился ограниченных успехов. Нельзя не учитывать и то, что отражение Израилем иранской атаки обошлось в приличную сумму, ведь на это ушло топливо для истребителей, ракеты «Железного купола» и другое обслуживание авиационной техники.

Итоги «удара возмездия»

Стоит сделать акцент на том, что итоги можно разделить как на дипломатические, так и на военные. Сразу затронув тему военного масштаба «удара возмездия», можно сказать, что он крайне незначительный, хотя свой вклад в эскалацию несомненно внёс.

реклама





Израиль уже пообещал дать свой ответ на иранский массированный обстрел, который будет жёстче и мощнее. В то же время иранские власти изначально предостерегали Тель-Авив о попытках нанести новые удары по иранским объектам, ведь это приведёт к ещё одному обстрелу, но большего масштаба. Сейчас вопрос лишь в том, решится ли Израиль действительно атаковать объекты на иранских территориях или это были лишь политические высказывания. Если всё же израильские власти решат соблюсти своё обещание, то есть риск разрастания полноценного военного конфликта между Израилем и Ираном, что ещё на один шаг приблизит Ближний Восток к коллапсу с войной в регионе.

Касаемо дипломатического аспекта, то тут Израиль обратился к нелюбимому ему Европейскому союзу с просьбой признать КСИР террористической организацией по примеру Соединённых Штатов Америки и Саудовской Аравии, Бахрейна. Однако вряд ли в Европе решатся на такой шаг, учитывая их сомнительное отношение к затянувшейся израильской военной операции в секторе Газа.

Иран объяснил все свои действия правом на оборону в соответствии со статьёй 51 Устава Организации объединённых наций, декларирующим право на самостоятельную оборону в ответ на нападение (в данном случае - на дипломатический объект Ирана), пока Совет безопасности не примет решение по ситуации. Это не помешало Генеральному секретарю международной организации Антониу Гутерриш осудить иранский обстрел территорий Израиля, точно также, как он осудил израильский обстрел консульства Ирана в Сирии. Мохаммад Багери, начальник Генерального штаба Вооружённых сил ИранаНачальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери считает проведённый обстрел более результативным, чем ожидалось изначально. Он также предостерёг Соединённые Штаты Америки от вмешательства в ситуацию, подчеркнув, что содействие Израилю в планировании новых атак израильской армии по иранским объектам приведёт к нанесению Ираном ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке.