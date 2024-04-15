Тель-Авив не в первый раз принимает необдуманные решения.

По итогам массированного обстрела израильских территорий в ответ на удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Дамаске (Сирия) Соединённые Штаты Америки официально заявили, что не желают конфликта с Тегераном. Один высокопоставленный чиновник на условиях анонимности сообщил CNN, что вступаться за Тель-Авив американские власти не желают.

Более того, в Вашингтоне обеспокоены тем, что израильское руководство может принять необдуманное решение в виде ответного удара по Ирану, не взвесив последствия, о которых предупреждали иранские власти. Об этом говорят чиновники из Администрации американского президента Джо Байдена и министерства обороны Соединённых Штатов Америки в разговоре с NBC News. Их мнение основывается на опыте наземной операции в секторе Газа и подходе властей к ХАМАС.

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Представитель Белого дома в комментарии изданию признал, что порой израильские власти принимают далеко не лучшие решения. Источники NBC News разочарованы даже ударом по иранскому консульству в Сирии, поскольку власти не учли возможные последствия.

Также читайте статью, в которой подводятся итоги прошедшего иранского «удара возмездия» по израильским территориям, в ходе которого было выпущено более двухсот беспилотников и ракет.