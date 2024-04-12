В феврале кандидат в американские президенты от Республиканской партии признался, что в разговоре с лидером «одной из больших стран» предупредил её о нежелании защищать государства, не выделяющие 2% от своего ВВП в рамках положения о коллективной обороне стран-участников североатлантического альянса. Тогда он добавил, что после этого в бюджет военного блока потекли сотни миллиардов.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет о планах Трампа создать так называемый «второй эшелон» внутри НАТО, куда попадут страны, не выделяющие 2% от ВВП на оборону. На эти государства не будет распространяться положение о коллективной обороне и, соответственно, к ним никто не придёт на помощь в обязательном порядке после вторжения.

Бывший чиновник из команды Дональда Трампа в разговоре CNN отмечает, что политик всегда был насторожен финансовым кризисом НАТО и серьёзно относился к этому вопросу.

На февраль текущего года только 11 из 31 стран тратят на свою оборону 2% от ВВП. Ожидается, что к концу года уже 18 государств смогут исполнить свои финансовые обязательства перед альянсом.