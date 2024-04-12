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Nacvark
Роберт Фицо заявил о поддержке Словакией членства Украины в Евросоюзе
Страна не собирается препятствовать евроинтеграции украинского государства.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо имеет репутацию пророссийского политика, поскольку во время предыдущих своих сроков в правительстве он налаживал контакт с Россией, а также имеет хорошие отношения с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже проводил ранее встречу с Робертом Фицо, по итогам которой страны выяснили то, как в ближайшие годы будут развиваться их дипломатические отношения.

В этот раз глава словацкого правительства во время выступления перед журналистами после очередной встречи со Шмыгалем дал чётко понять, что его страна не собирается препятствовать вступлению Украины в Европейский союз и это не просто политические высказывания.

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Более того, политик добавил, что хочет передать украинским властям словацкий опыт, касающийся вступления в Европейский союз, а за евроинтеграцию Украины он «держит кулаки», поскольку это предоставит Киеву гарантии развития и скорого мира.

Помимо этого Роберт Фицо предложил помощь Украине в разминировании украинских территорий. Членство страны в НАТО он по-прежнему не поддерживает, пока в стране идут боевые действия, впрочем, как и другие члены североатлантического альянса.

#украина #евросоюз #словакия
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