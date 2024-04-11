Однако изначально, мирный план должен получить поддержку на конференции в Швейцарии, куда представителей из Москвы не пригласят.

В июне в Швейцарии должна быть организована мирная конференция по российско-украинскому конфликту, где приглашённые страны должны достигнуть консенсуса по мирному урегулированию ситуации. Украинские власти против того, чтобы приглашать Москву на мероприятие, хотя в Бёрне уверены в необходимости привлечь ко всем процессам российских представителей, поскольку обсуждать мир без них будет попросту безрезультативно.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild впервые допустил приглашение России для обсуждения плана по мирному урегулированию российского-украинского конфликта. Однако произойти это может только после того, как его утвердят третьи страны в Швейцарии.

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Что касается приглашения России на мирную конференцию в Швейцарии, то тут он повторил свои слова, что приглашать представителей Москвы не нужно.

Можно предположить, что Зеленский хочет лишь формальный диалог с Россией, по большей степени выражаемый в предъявлении ультимативного плана, утверждённого большей частью западного мира. Нюанс в том, что Москва вряд ли захочет идти на украинскую формулу мира, ведь она предусматривает границы 1991 года.