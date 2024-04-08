Американские власти сообщают о необходимости отдыха для израильских военных, проходивших службу в течение четырёх месяцев.

Вчера от ряда израильских средств массовой информации со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) появилась информация о том, что основная часть израильской группировки войск покинула юг сектора Газа, а оставшаяся одна бригада обеспечивает целостность сухопутного коридора, позволяющего контролировать анклав и не допустить возвращение ХАМАС в северную часть.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности при Белом доме Джон Кирби прокомментировал ситуацию, сообщив, что ему трудно охарактеризовать, о чём именно говорит происходящее.

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Американский чиновник говорит о поступающих американским властям сигналах об усталости израильских военных, находившихся в зоне боевых действий уже четыре месяца. Им необходим отдых и переоснащение. Кирби не уверен, что это может говорить о подготовке Израиля к новой военной операции с участием этих войск после их возвращения с ротации.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз повторил о планах Израиля провести операцию в городе Рафах на границе с Египтом, чтобы окончательно разгромить силы ХАМАС. Он добавил, что Израиль находится в одном шаге от победы в этом конфликте.