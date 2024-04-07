Иранские власти анонсировали ответную реакцию на удар по консульству Ирана в Дамаске, где погибли иранские генералы.

В начале апреля Израиль нанёс удар по зданию консульства Ирана в Дамаске, в результате чего погибло два иранских генерала, входящих в руководство Корпуса стражей исламской революции, а также пять других высокопоставленных офицеров. Иранские власти пообещали ответить израильской армии за нанесённый удар.

Издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из Белого дома, пишет, что Соединённые Штаты Америки предупредили Иран, чтобы тот не использовал удар по иранскому консульству в Сирии как предлог для атак на американские объекты и эскалации конфликта в регионе. Американский чиновник утверждает, что американские власти не стоят за израильским ударом.

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По данным CBS News, «удар возмездия» Ирана будет представлять из себя рой барражирующих беспилотников типа Shahed и крылатых ракет. Предполагается, что произойти это может ближе к концу Рамадана. Цель и время иранской атаки американским властям неизвестна, но они считают пропорциональным ответом удар по дипломатическому объекту Израиля

Стоит напомнить, что Соединённые Штаты Америки, Израиль и Иран уже привели свои войска в состояние повышенной боевой готовности, о чём писали The New York Times.