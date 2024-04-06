Израильские и американские власти ожидают от иранцев ответа на авиаудар по консульству Ирана в Сирии.

В понедельник по зданию консульства Ирана в Сирии был нанесён авиационный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в результате которого погиб командующий Корпусом стражей исламской революции в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди, а также его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Помимо этого погибло семь иранских офицеров. Можно предположить, что удар был хорошо спланирован, поскольку целью израильской армии стали иранские высокопоставленные офицеры, а находившийся в здании посол Хосейн Акбари остался жив.

В Иране отреагировали на произошедшее, подчеркнув, что оставляют за собой право ответить Израилю. На фоне этого ряд иностранных изданий, в частности CBS News, писали о готовности иранской армии в ближайшие 48 часов нанести серию ударов по израильским территориям.

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Издание The New York Times, ссылаясь на осведомлённых источников, пишет о приведённых в состояние повышенной боевой готовности из-за угрозы атак Ирана американских и израильских военных. Говорится и о призыве резервистов Израиля в подразделение противовоздушной обороны, блокирование сигналов GPS.

Впрочем, как отмечает американское издание, Иран тоже привёл своё вооружённые силы в состояние повышенной боевой готовности.