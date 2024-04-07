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Nacvark
Зеленский разъяснил ситуацию с боеприпасами у ВСУ: есть только для обороны
Известно, что украинская армия пострадала от нехватки артиллерийских снарядов, в связи с чем военные покинули ряд удерживаемых позиций.

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На протяжение зимы украинское руководство неоднократно поднимало вопрос тотального дефицита боеприпасов в Вооружённых силах Украины. Недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация со снарядами лучше, чем два - три месяца назад. В этот раз президент окончательно рассказал о том, как обстоят дела с боеприпасами в украинской армии.

Что касается артиллерийских снарядов, то, по словам Зеленского, для каких-либо наступательных операций их не хватит. В то же время для реализации оборонительных возможностей они есть, хотя ещё недавно украинские военные отступили с Авдеевки из-за дефицита боеприпасов

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С противовоздушной обороной в стране по-прежнему имеется проблема. Украинский президент утверждает, что в идеале необходимо иметь 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot по 6 - 8 пусковых установок. В текущей ситуации украинские военные выбирают, какие города или объекты защищать, а какие нет. Противоракет у украинской армии на сегодняшний день хватает, но если интенсивность обстрелов сохранится, то запас иссякнет через месяц. Зеленский допускает, что Россия продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Владимир Зеленский также сообщил о готовности Киева получать военную помощь в долг. Он рассказал о визите сенатора-республиканца Линдси Грэма, который как раз таки его спросил, готов ли он получать оружие в долг, если иначе поставки прекратятся, на что украинский президент ответил: «А для чего этот выбор, если выбора нет? Мы согласимся на любой вариант».

#украина #всу #зеленский
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