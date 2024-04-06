Об этом заявил министр иностранных дел страны Чо Тхэ Юль.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юль заявил, что его страна намерена передать Украине 2,3 миллиарда долларов в качестве долгосрочной помощи. Помимо этого запланирована передача 12 миллионов долларов на реабилитацию раненых украинских военных, которые будут переведены через соответствующий фонд НАТО.

Что касается отправки летального оружия украинской армии, то тут позиция Сеула не изменилась - власти против. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после вчерашнего заседания НАТО в Брюсселе обратился к южнокорейскому правительству с просьбой отправить летальное оружие, в частности ранее запрошенные зенитно-ракетные комплексы Patriot, но получил отказ.

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Местное издание Yonhap опубликовало комментарий министерства иностранных дел Южной Кореи по ситуации, в котором говорится, что никаких изменений в существующей политике отказа от передачи Украине летального оружия не предвидится.

Чо Тхэ Юль также указал на намерения южнокорейских властей продолжать развивать сотрудничество с НАТО. Он подчёркивает, что североатлантический альянс заинтересован в партнёрстве со странами Индо-Тихоокеанского региона, чтобы противостоять транснациональным угрозам безопасности.