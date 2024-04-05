Он признал, что нехватка боеприпасов серьёзно ударила по украинской армии.

Американский ветеран с позывным «Джеки», являющийся инструктором в 3-й отдельной штурмовой бригаде, рассказал в интервью Business Insider о том, как обстоят дела в зоне боевых действий за последнее время. Он признал, что украинская армия столкнулась с серьёзным дефицитом боеприпасов, в связи с чем Россия фактически стала «альфа-хищником на поле боя»

По словам американца, украинские военные привыкли воевать в условиях нехватки артиллерийских снарядов, пытаясь выиграть бои за счёт тактики и стратегии. Однако прекращение Соединёнными Штатами Америки военной помощи серьёзно ударило по боеспособности Вооружённых сил Украины, пехота и бронетехника которой стала лёгкими целями для российских артиллерийских орудий.

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Джеки отмечает, что когда бои между сторонами конфликта проходили в формате «пехота на пехоту», то иногда украинские военные брали вверх. Нехватка боеприпасов изменила динамику и теперь украинские военные не могут вывозить ситуацию за счёт тактики, ведь они серьёзно ограничены в ресурсах. В пример он приводит ситуацию из боёв за Авдеевку, когда командиры пришли к осознанию, что у них просто-напросто закончились боеприпасы для нанесения ударов по позициям российских военных, из-за чего в целом и пришлось покинуть город в Донецкой области.

Что касается поставленных Западом дорогостоящих ракет, то украинская армия использует их с максимальной экономией. Целями, которые поражает дорогое западное оружие, становятся только соответствующее затратам Украины. По этой причине удары в основном приходятся на авиацию, корабли, а не штабы с несколькими высокопоставленными офицерами.

В статье Business Insider Джеки призвал Соединённые Штаты Америки продолжать оказывать военную помощь Украине и добавил, что в этих боевых действия они (имеются в виду украинские военные) проигрывать не собираются: «Мы умрём, прежде чем проиграем».