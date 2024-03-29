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Nacvark
Армения ставит перед собой задачу идти по пути к членству в Европейском союзе
Спикер армянского парламента обозначил, что страна всегда стремилась примкнуть к европейскому сообществу, но её отвлекли от этого.

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Спикер парламента Армении Ален Симонян в эфире Общественного телевидения заявил, что его страна является носителем европейской демократической системы и получение для неё статуса кандидата на членство в Европейском союзе - самый правильный и желательный вариант исхода событий.

Армянский чиновник подчеркнул, что здесь важны все процессы и процедуры, которым нужно соответствовать, чтобы страна привела себя в соответствии с европейскими стандартами. Он также добавил, что Армения всегда шла по пути к членству в европейском сообществе, но её отвлекли другой системой (имеется в виду Евразийский экономический союз, основанный Россией)

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Что касается ОДКБ, то тут спикер армянского парламента объясняет, что членство его страны заморожено до тех пор, пока армянские власти не поймут, действует ли военный блок в регионе или выходит из него. Симонян обвинил Россию в том, что она покинула Армению в самый сложный для неё период, не предупредив о надвигающейся угрозе.

Ален Симонян упомянул и запланированную на 5 апреля встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном. Чиновник называет главной задачей этой встречи защиту суверенитета Армении, а не действия против России или Азербайджана.

#армения
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