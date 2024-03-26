Фактически средства недоступны для использования, а анонс нового пакета помощи - лишь символический жест, что США всё ещё в игре.

В марте Белый дом огласил о новом пакете военной помощи Украине, общая сумма которого составила всего 300 миллионов долларов. Тогда украинская армия должна была получить от Соединённых Штатов Америки боеприпасы, которых, по словам американских чиновников, хватит всего на несколько недель боевых действий.

Издание Politico узнало от информированных источников, что на самом деле выделенных 300 миллионов долларов уже нет: они были потрачены ещё в ноябре прошлого года.

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По данным издания, выделенные средства были включены в Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), определённую общим государственным финансированием на сумму 1,2 триллиона долларов. Фактически деньги были расходованы ещё когда Пентагон действовал в рамках временного финансирования.

Чиновник, отвечающий за обсуждение динамики бюджета, рассказал Politico, что сейчас эти деньги использовать невозможно. Из этого следует, что анонс нового пакета военной помощи имел больше символическую роль или, как пишут Politico, жестом Вашингтона, что Соединённые Штаты Америки не вышли из игры несмотря на сопротивление республиканцев в Палате представителей.