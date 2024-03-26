Это актуально на фоне ослабленной поддержки от союзников.

После того, как Соединённые Штаты Америки перестали оказывать военную и финансовую помощь Киеву, а Европейский союз задержал четырёхлетний план по выделению 50 миллиардов евро, в стране после принятия бюджета возник дефицит, который необходимо за счёт чего-то компенсировать.

В Верховной раде Украины задумались над тем, чтобы бронировать сотрудников предприятий, которые приносят в бюджет страны определённую сумму денег. В данный момент речь идёт о 20 тысячах гривен (~500 долларов, средняя зарплата по стране)

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Другой вариант, который тоже рассматривается, это автоматическое бронирование сотрудников предприятий, зарабатывающих официально более 35 тысяч гривен (~900 долларов), и, соответственно, вносящих в украинскую казну налоги из этой суммы.

По словам депутата украинского парламента Дмитрия Наталухи, законодатели планируют полагаться не на массовое увеличение налогов, а на создание и поиск новых инструментов по привлечению средств в украинский бюджет. Он также упомянул и экономическое бронирование, которое, по расчётам парламентариев, может приносить от 200 миллиардов гривен (~5, миллиардов долларов) ежегодно.

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук уже ранее называл такую форму откупа от мобилизации «налогом на трусость», существовавшим во времена рыцарства. Однако он признал, что привлечение средств даже таким путём - необходимая мера.