В Вашингтоне и Берлине блокируют продвижение вопроса предоставления Киеву гарантий безопасности такого рода.

В сентябре 2022 года Украина подала заявление на вступление в НАТО, которое хоть и было ратифицировано рядом стран, но не получило поддержки в крупных европейских странах и Соединённых Штатах Америки, которые де-факто принимают решение о принятии страны в североатлантический альянс.

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Германия и Соединённые Штаты Америки являются главными противниками вступления Украины в североатлантический альянс. Тут также можно указать на главенство штатов в этом вопросе, ведь обычно именно после ратификации американскими властями заявки страны на вступление в альянс, происходит цепная реакция, по которой все оставшиеся страны-участники принимают аналогичное решение.

реклама

Стоит отметить, что речь идёт не о принятии Украины в НАТО во время боевых действий, а предоставлении стране гарантий её вступления после окончания российско-украинского конфликта. Именно на этом настаивали украинские власти накануне саммита военного блока в Вильнюсе, но союзники не сочли необходимым предоставлять гарантии безопасности подобного рода.

Украинская чиновница утверждает, что именно в Вашингтоне и Берлине имеют категорическое отношение к продвижению вопроса вступления Украины в НАТО: «И это очень-очень печально» - заключила она.