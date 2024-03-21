В феврале Армения официально стала членом Международного уголовного суда, взяв на себя обязанность придерживаться решениям данной мировой судебной инстанции, в том числе исполняя на своей территории ордера, выданные в Гааге.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего выступления на третьем Саммите за демократию заявил о поступающей его стране угрозы внешних недемократических сил, что и заставило Ереван признать компетенцию Международного уголовного суда, ратифицировав Римский статут.

Глава армянского правительства считает, что таким образом Армения может защитить свою независимость, территориальную целостность и демократические ценности. Он также подчеркнул, что привержен к мирному сосуществования с Азербайджаном и другими странами-соседями в регионе.

Стоит напомнить, что шаг с ратификацией Римского статута в Армении в России не оценили. Россия не признаёт компетенцию Международного уголовного суда, впрочем, как и Соединённые Штаты Америки, однако проблема заключается в другом - в решениях судебной инстанции, принимаемых в пользу Украины. Так, например, в Гааге выдали ордер на арест российского президента Владимира Путина, поэтому если опираться на правовую составляющую, то визит российского лидера в Ереван может обернуться его задержанием с передачей в Гаагу. Всё это усложняет то, что юридически Россия и Армения являются союзниками, в том числе по Организации Договора о коллективной безопасности.