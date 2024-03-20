Американские власти опасаются, что ввод израильских войск в Рафах может привести к гибели мирного населения.

Последней точкой, где базируются основные силы палестинского движения ХАМАС, располагаются в городе Рафах на границе с Египтом. Именно в этот город рекомендовали палестинцам эвакуироваться во время военной операции на севере секторе Газа, поэтому численность мирного населения в населённом пункте исчисляется сотнями тысяч. В Соединённых Штатах Америки обеспокоены, что если израильские войска расширят операцию на юге, то это приведёт к гибели мирных палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия полна решимости провести наземную операцию в Рафахе вопреки позиции американских союзников, так как это единственный способ военной ликвидации ХАМАС в регионе.

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Глава израильского правительства подчеркнул, что его спор с американцами заключается не в необходимости ликвидировать палестинское движение, а в необходимости входа в Рафах, где проживает большое количество мирного населения. Однако в Израиле настаивают, что без входа в этот населённый пункт окончательно покончить с ХАМАС не получится.

Нетаньяху также отметил, что из уважения к американскому президенту Джо Байдену он готов рассмотреть идеи американской стороны по гуманитарной составляющей вопроса, так как израильские власти заинтересованы в безопасной эвакуации гражданского населения из Рафаха.

Ранее Биньямин Нетаньяху возмутился на призывы из штатов о необходимости проведения выборов в Израиле. Связано это с тем, что парламентские выборы в стране фактически заморозят военную операцию в секторе Газа на полгода.