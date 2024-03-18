Глава израильского правительства возмущён, что этот вопрос был поднят во время военной операции в секторе Газа, когда смена власти нецелесообразна.

В последнее время необходимость военной операции в секторе Газа ставится международным сообществом под ещё большее сомнение, ведь в ней, по данным Министерства здравоохранения Палестины, погибло около 32 тысяч палестинцев. К этому можно прибавить массовые разрушения, за которыми стоит не самый «чистый» военный успех в ликвидации боевые палестинских подразделений.

На фоне этого, сенатор от Демократический партии Чак Шумер, имевший до этого крайней терпеливое к действиям Израиля отношение, поднял вопрос о необходимости проведения выборов в Израиле, в результате которых будет избрано новое правительство. Американский чиновник считает приказы премьер-министра Биньямина Нетаньяху неоправданными и винит его в потере поддержки со стороны международного сообщества.

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Нетаньяху отреагировал на слова сенатора, заявив, что Запад с такими предложениям совсем растерял память и совесть. Он утверждает, что эти люди (чиновники из США - ред.) настаивают на проведении выборов в Израиле, понимая, что за этим стоит политическая парализация страны на полгода и прекращение военной операции в секторе Газа.

Глава израильского правительства считает, что у международного сообщества слишком короткая память и они забыли о гибели 7 октября 2023 года 1,2 тысячи израильтян в результате вторжения ХАМАС. Он удивлён с того, как быстро на Западе решили лишить Тель-Авив права на защиту.