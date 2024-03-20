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Nacvark
Люксембург присоединился к закупке артиллерийских снарядов и дронов для Украины
Люксембург тратит 16% оборонного бюджета на военную помощь украинской армии.

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Люксембург известен тем, что это карликовое государство на границе Германии с Францией, которое имеет площадь всего 2,586 километров², на которых проживает 640 тысяч граждан. При этом ВВП страны составляет более 80 миллиардов долларов. Таким образом на душу населения приходится порядка 100 тысяч долларов, что является самым высоким показателем в мире

Для сравнения: в России показатель на уровне 12 тысяч долларов.

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Несмотря на всё вышеописанное, страна с армией в менее чем тысячу человек участвует в заседаниях Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», а также оказывает военную помощь украинской армии. По заявлению премьер-министра страны Люка Фридена, 16% оборонного бюджета герцогства уходит на финансирование украинцев.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что по итогам прошедшего 20-го заседания «Рамштайн» Люксембург присоединяется к чешской инициативе по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм для украинской армии через иностранные государства. Помимо этого страна в сотрудничестве с Бельгией и Нидерландами (в рамках межправительственного объединения Бенилюкс) будет участвовать в закупках беспилотных летательных аппаратов для Украины.

Люк Фриден уверен, что если Россия сможет победить Украину, то она не остановится на одних украинских территориях и станет угрозой для всей Европы.

#украина #люксембург
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