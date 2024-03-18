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Nacvark
WSJ: Евросоюз сможет удовлетворить потребность Украины в боеприпасах не раньше 2025 года
К этому моменту европейский военно-промышленный комплекс нарастит свои производственные мощности.

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Недавно в Европейском комиссии объявили о выделении дополнительных средств на стимулирование производства артиллерийских снарядов калибра 155-мм на территории Европы. Помимо этого европейское сообщество поставило себе цель к концу 2025 года производить не менее двух миллионов боеприпасов ежегодно.

Издание The Wall Street Journal пишет, что при текущей тенденции европейские оборонные компании смогут удовлетворить украинские потребности в боеприпасах не раньше конца 2025 года или начала 2026 года.

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По данным издания, европейские производители артиллерийских снарядов сталкиваются с проблемами регулирования, сбоями в цепочках поставок сырья, нехватки рабочей силы и недостаточного объёма государственного финансирования. По этой причине на существенное наращивание выпуска снарядов необходимо около двух лет, а строительство новых предприятий может занять порядка пяти лет.

До середины 2023 года около 50% всей оборонной продукции Европейского союза поставлялось не в Украину, а третьим странам. Однако в конце концов Киев смог настоять на приоритетности своего вопроса.

Более того, ряд стран, включая Великобританию, взяли курс на плавную милитаризацию, связанную с планами наращивания военных производственных мощностей (в случае с британцами - в восемь раз)

The Wall Street Journal также указывает на неэффективность антироссийских санкций в вопросе производства Россией собственных боеприпасов. Предполагается, что в этом году российские оборонные компании смогут выпускать в три раза больше снарядов, чем Соединённые Штаты Америки и Европа.


#украина #евросоюз
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