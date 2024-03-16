К концу 2025 года в регионе хотят производить 2 миллиона снарядов калибра 155-мм.

На официальном сайте Европейской комиссии было объявлено о выделении 513 миллионов евро из бюджета союза и Норвегии для увеличении производства боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов калибра 155-мм. Предполагается, что 248 миллионов евро будут потрачены на производство оружейного пороха, а ещё 124 миллионов евро - взрывчатки.

Выделенные средства получат в основном крупнейшие компании европейского военно-промышленного комплекса, в том числе: Rheinmetall, Nammo, Hellenic Defence Systems и Eurenco. Деньги будут распределены в рамках 31 проекта, направленных на наращивания производственных мощностей региона.

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В рамках этого финансирования в Европейском союзе рассчитывают нарастить производственные мощности по выпуску боеприпасов до 2 миллионов снарядов ежегодно, к концу 2025 года. На момент января 2024 года в европейских странах производилось около миллиона снарядов калибра 155-мм.

Несмотря на это, Европейский союз до сих пор не может выполнить обещание по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине, а Чехия смогла одобрить свою инициативу по закупке боеприпасов для украинской армии за пределами Европы, поскольку европейские оборонные компании не смогут своевременно поставить необходимый объём.