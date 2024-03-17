Уровень угрозы его безопасности на тот момент изменился с существенного до критического. Всё это на фоне частых воздушных тревог в городе на юге Украины.

В последнее время в Одессе участились воздушные тревоги на фоне активных российских атак беспилотными летательными аппаратами и высокоточными ракетами. Всё это вытекает в последствия для безопасности пребывающих в городе чиновников, в том числе приехавших с визитом из-за границы. В пример можно привести ситуацию со встречей украинского президента Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, когда недалеко от них был нанесён удар ракетой по цели.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что глава ведомства Грант Шэппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу на прошлой неделе во время своего визита в Украину.

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Стоит напомнить, что 7 марта на ночном поезде в страну прибыл британский министр в сопровождении начальника штаба обороны адмирала Тони Радакина, британской делегации. Они провели несколько встреч в Киеве, а затем планировали отправиться на юг страны.

За несколько часов до отправки в Одессу британское оборонное ведомство отменило визит министра. Всё это на основании данных британских разведывательных служб и участившихся обстрелов в городе. Примечательно, что всё это произошло через день после инцидента во время визита греческого премьера.

Тогда угрозу безопасности министра повысили с существенного до критического. По данным британского издания Sunday Times, в Кремле знали о планах Шэппса посетить Одессу.